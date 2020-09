La pioggia mette il "tosello" ko: la copertura finisce sulle statue dei santi

BRINDISI - Il temporale che per pochi minuti si è abbattuto oggi pomeriggio sulla città ha provocato il cedimento della copertura del palco, tradizionalmente ribattezzato "tosello", che ospita le statue dei senti patroni di Brindisi, Teodoro e Lorenzo, in occasione delle festività loro dedicate.

E' accaduto intorno alle ore 18 in corso Umberto, nei pressi di piazza Vittoria. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della struttura. Numerosi cittadini hanno assistito incuriositi alla scena. Le statue dei santi, avvolte in teli di cellophane, sono state caricate a bordo di un furgoncino e trasportate in chiesa. Fortunatamente non hanno riportato danni.