"Urlano, sporcano e minacciano. Centro storico in balia dei vandali"

CEGLIE MESSAPICA - Questo sabato notte è andato in scena la solita manifestazione: urla, cartoni di pizza e lattine sparse ovunque (e spesso utilizzate come pallone da calciare). E poi minacce se i residenti cercano di richiamare alla quite. In casi estremi atti vendicativi come distruggere l'intonaco delle abitazioni. Sono esasperati gli abitanti del centro storico di Ceglie Messapica perchè ogni fine settimana un folto gruppo di minorenni, ragazzi e ragazze, circa una trentina, si riversano nelle piazzette facendo tutto quello che vogliono. "Gridano, insultano, sporcano, minacciano. Trasformano le nostre piazzette in luoghi di degrado. Chi garantisce la nostra sicurezza e tranquillità?"

E' un via vai senza sosta, una ennesima notte di caos ( il video è stato girato dopo le ore 23). "Così non è possibile andare avanti. urlano sotto le finestre di chi già riposa trattandosi, spesso, di anziani. Tante sono state in questi mesi e anni le segnalazioni alle forze dell'ordine, ai vigili urbani. Basterebbe venire un sabato notte da queste parti per constatare cosa accade, identificare chi non rispetta le regole. La situazione sta degenerando. Siamo ostaggio di questi vandali".