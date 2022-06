Cittadinanza attiva: l'ex pista di pattinaggio rimessa a nuovo da genitori e figli

CEGLIE MESSAPICA - "Oggi non solo questo campo è riqualificato ma riprende vita con la speranza che diventi un centro di aggregazione sportivo e sociale". A parlare è Marco Nannavecchia, presidente dell'asd "Street Social" che da un decennio organizza tornei di basket presso l'ex pista di pattinaggio nella zona mercato di Ceglie Messapica. Una struttura sportiva nata a supporto di un quartiere periferico della città, per anni inutilizzata, spesso alla mercè dei vandali, ma da dieci anni ormai punto di riferimento, soprattutto, nella stagione estiva per tanti giovani che amano e si dilettano con il basket.

Nelle ultime settimane, però, la struttura è stata rimessa a nuovo grazie alla collaborazione dei ragazzi e delle famiglie: "Come associazione - spiega Marco Nannavecchia - ho inviato all'amministrazione una proposta progettuale che riguardava, appunto, la riqualificazione del campo e dei locali annessi. Proposta che è stata accolta e supportata con un contributo che ci ha permesso di acquistare il materiale necessario per rigenerarla con riverniciature e piccole manutenzioni. Il resto lo hanno fatto i ragazzi e le loro famiglie, papà, mamme, con tanta buona volontà. Abbiamo lavorato a tutte le ore supportati, anche, dagli abitanti della zona che venivano a rinfocillarci con cibo e bevande. E' stata un'emozione forte che vorrei poter portare avanti realizzando un vero e proprio centro sportivo e aggregativo. Il tocco finale è stato dato dall'artista Leonardo Saponaro con il murales dedicato a Kobe Bryant."

"Forse possono sembrare banalità - conclude Nannavecchia - ma questo campo è un punto di incontro di tante generazioni e di tanti ragazzi che cerchiamo di tenere lontani dalle 'cattive strade'. Mi auguro possa continuare questa collaborazione tra amministrazione e cittadini che può solo fare bene e fare crescere una comunità."