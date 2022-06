Ragazze "speciali", ballano e vincono al 77esimo campionato italiano di danza

CEGLIE MESSAPICA - Hanno grinta e determinazione e, soprattutto, si divertono tantissimo, dimostrando a tutti che la disabilità non è un ostacolo nella loro vita, anzi, ma un punto di forza. Grazie alla loro passione, infatti, Maria Grazia Ciciriello, 26enne, con la sindrome di Down e Domenica Santoro, 39enne, con deficit neuromotorio, alunne della scuola Butterfly Revolution di Ceglie Messapica diretta dalla maestra Graziana Vinci, hanno conquistato il primo posto al 77esimo Campionato Italiano Open 2022 di Danza e Ballo che si è svolto a Cinecittà World, nella categoria Show Div-Duo.

Oltre 1300 le scuole di danza e ballo che hanno partecipato alla competizione 2022 dove i migliori ballerini di tutta la nazione sono stati giudicati da un pool di giudici nazionali e internazionale di alto profilo: dal Classico all’Hip Hop, dal Contemporaneo al Coreografico, dalle Danze standard alle Danze Latino Americane.

"Proprio per il loro talento - ci spiega la maestra Graziana Vinci - sono riuscite a stracciare gli altri concorrenti in gara. Il loro entusiasmo è stata la vittoria più grande. In questi anni ho lavorato tanto con ragazzi e ragazze affetti da diverse patologie, con progetti mirati che, nonostante tutto, mi hanno dimostrato e hanno dimostrato che i limiti che il proprio corpo o la propria mente impone loro si possono superare con passione, pazienza e grande forza di volontà. Molto di questo lavoro è anche fatto dalle famiglie che ringrazio per il supporto e perchè ci sono sempre. Chi vorrà vedere le ragazze ballare potrà venire in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica il 3 luglio. Ringrazio il sindaco Angelo Palmisano per aver accolto la mia richiesta."

Tanti inoltre i premi conquistati dalla scuola di ballo di Ceglie Messapica: primo posto nella categoria Under16 Categoria Break Dance; Categoria Over35 (diversamente abili), primo posto nel sincronizzato; primo posto e secondo posto nell'assolo Under 16; primo posto nello Show caraibico Under 15; quarto posto nello Show Under16 Burlesque e quinto posto nello Show Under16 Cuban show. Di seguito le ballerine: Melita Ciniero, Anna Alena Caliandro, Ilaria Chirico, Alessia Francioso, Giulia Urgese, Antonella Elia, Carmela D'Urso.