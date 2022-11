Tombolo, cucito, pizzi e merletti. La riscoperta dell'artigianato: un'arte da tramandare

Dai mestieri del passato una nuova opportunità lavorativa per i giovani ma, anche, un modo allegro e stimolante per fare aggregazione. Le telecamere di BrindisiReport nell'associazione "Ceglie: arte e cultura nel tempo" e nel laboratorio di una giovane sarta cegliese

CEGLIE MESSAPICA - Un modo allegro e stimolante per favorire l’aggregazione ma, anche, per tramandare una passione ed un mestiere quasi dimenticato. Ci mettono impegno e creativà Donatella, Bianca, Rosa e Lina, quattro arzille donne che alcune settimane fa hanno messo insieme otto mani ed un cuore solo fondando l'associazione "Ceglie: arte e cultura nel tempo", un piccolo spazio dove dedicano il loro tempo a produrre oggetti semplici ma anche di design tutti realizzati a mano. Tombolo, ricamo, cucito, chiacchierino e uncinetto le loro specialità. E mentre sono a lavoro raccontano la storia di questa passione e la loro voglia di tramandare queste arti alle nuove generazioni. I corsi sono già partiti e sono aperti a quanti hanno voglia e desiderio di approcciarsi all'artigianalità.

Ma la città di Ceglie Messapica vanta una storia e un immenso patrimonio, soprattutto, nell'arte sartoriale. Sarti e sarte che hanno dato linfa ad un mondo economico e sociale per certi versi dimenticato. È una storia fatta dalla gente comune che, con il loro lavoro e la loro arte, ha lasciato un segno indelebile. Non dimenticare è quello che ha spinto la 29enne Stefania Lamberti ad aprire una vera e propria sartoria nel cuore della città. Ago, cotone, gesso e macchina da cucire sono, oramai, il suo mondo: una occasione per recuperare la storia e le radici e rivalutarla come patrimonio culturale e nuova opportunità di sviluppo.