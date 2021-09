A Brindisi il ricordo dei caduti in mare: le immagini della cerimonia

Il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatore Stefania Pucciarelli, e il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, hanno preso parte alla celebrazioni della “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”, giunta al 78esimo anniversario, che si è svolta stamattina nel consueto scenario del piazzale inferiore del Monumento al marinaio di Brindisi, in presenza delle autorità locali civili e militari. L'alto ufficiale ha reso onore ai 1700 marinai che il 9 settembre 1943, il giorno dopo l'armistizio, persero la vita a seguito dell'affondamento della corazzata Roma e dei cacciatorpedinieri Vivaldi e Da Noli.

Le foto della cerimonia in memoria dei caduti in mare

L'ammiraglio ha inoltre rimarcato l'importanza del legame instauratosi fra la città di Brindisi e la Brigata Marina San Marco, che in questi giorni ha celebrato il 50esimo anniversario dell'insediamento della fanteria di Marina. In risposta alla domanda di un giornalista sulla possibilità di un reimpiego operativo del San Marco, Cavo Dragone ha confermato che tale ipotesi è concreta, nell'ottica di un rafforzamento della sinergia con l'esercito, come valore aggiunto per il San Marco.