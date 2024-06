Cena e corteo contro il G7, Bobo Aprile: “Manifestazioni di massa e pacifiche”

Il primo appuntamento è domani (giovedì 13 giugno), alle ore 20, in piazza Vittoria per la “cena dei poveri”. Sabato, a Fasano, la manifestazione nazionale. Il sindacalista Roberto Aprile, coordinatore provinciale del Cobas, in rappresentanza del "Tavolo di coordinamento NOgG7”, illustra le iniziative in programma contro il vertice internazionale, che dal 13 al 15 giugno sarà ospitato nel resort di “Borgo Egnazia”.

Friselle con olio e pomodori e couscous saranno il menu della cena prevista per giovedì sera in piazza Vittoria, mentre il Castello svevo, in contemporanea, ospiterà la cena di Gala dei sette capi di governo del G7, allargata anche ai presidenti della Commissione Europea e del Consiglio europeo, offerta dalla presidenza della repubblica.

L’evento clou sarà il corteo che sfilerà sabato pomeriggio per le vie di Fasano. I manifestanti si ritroveranno alle ore 16 in largo Malmina Martinelli. Il percorso toccherà le seguenti vie: via Giardinell; viale della Resistenza; via Nazionale dei Trulli; via Roma; via Mignozzi; via Cenci; via Piave; piazza Moro; via San francesco da Paola; parco della Rimembranza (arrivo) e palco degli interventi.

