Centro di aggregazione giovanile, 1 maggio all'insegna della pallavolo

BRINDISI - Si è svolta questa mattina, 1 maggio 2022, presso il Centro di aggregazione giovanile (Cag) del Paradiso, la seconda tappa del Trofeo Nazionale di Volley. La manifestazione sportiva, iniziata alle 9,30 del mattino, è stata organizzata dall’associazione sportiva Casale Volley, in collaborazione con il Csi (Centro sportivo italiano) e la partecipazione del Comune di Brindisi, delle cooperative sociali Amani e Solerin, che si occupano della gestione del Cag (servizio sociale del Comune di Brindisi ) e Ortomania.

La manifestazione sportiva è stata realizzata negli spazi aperti del centro di aggregazione, letteralmente presi d’assalto da giovani e famiglie, desiderosi di poter vivere un momento di sport e socialità, all’aria aperta. Tanto divertimento, salute e amore per lo sport, in un luogo che fu sequestrato alla criminalità e che si va sempre più conformando, non solo come servizio sociale, ma anche come contenitore di eventi e attività sportive multidisciplinari.

Il Trofeo Nazionale di Volley ha dimostrato, nuovamente che, gli spazi aperti annessi al Cag si offrono per la realizzazione di eventi di questo genere. La conferma è data dalla perfetta riuscita di tutte quelle manifestazioni sportive e non, che hanno ospitato un elevato numero di partecipanti, negli anni passati. Ampi spazi, servizi, la presenza di operatori sociali esperti e la possibilità di poter parcheggiare a pochi metri di distanza, fanno del Cag un valore aggiunto per la città di Brindisi e soprattutto per il quartiere Paradiso.