Centro Trasfusionale, il dg Maurizio De Nuccio dona il plasma e lancia un appello alla solidarietà 

Nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto, il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha donato plasma e piastrine nel Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino e ha lanciato un appello alla solidarietà.

"La donazione avviene in totale sicurezza - ha detto De Nuccio - con il supporto dei bravissimi operatori del Trasfusionale. C'è bisogno di sangue, plasma e piastrine. Invito tutti a donare: questo gesto può salvare una vita senza alcun rischio per il donatore. È nella natura umana - ha aggiunto - ricevere e pretendere: donare crea un'inversione di tendenza e si può sperimentare che la donazione è un momento di arricchimento. Buona donazione a tutti".

La direttrice del Trasfusionale Antonella Miccoli ha sottolineato che "il direttore generale ha donato plasma e piastrine perché la sua ultima donazione di sangue, a luglio, è troppo recente, non sono trascorsi novanta giorni. Il plasma, invece, si può donare ogni trenta giorni ed è fondamentale per i grandi ustionati, per produrre albumina e immunoglobuline. La donazione di piastrine, inoltre, è necessaria per i pazienti ematologici".