Le celebrazioni in piazza Santa Teresa per la Festa della Repubblica

Nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, in piazza Santa Teresa a Brindisi, si sono svolte le celebrazioni per la festa che commemora la nascita della Repubblica. Presenti il prefetto Luigi Carnevale e le autorità civili, militari e religiose. La manifestazione ha avuto inizio con il passaggio in rassegna dei reparti da parte del Prefetto ed è proseguita con la cerimonia dell’alzabandiera. Quest’anno l’inno nazionale è stato intonato dal coro e dall’orchestra degli studenti della Rete Orpheus. Sono state conferite 6 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per benemerenze acquisite nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nella carriera civile e militare.

