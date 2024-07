Cessioni di droga "in diretta": le immagini del blitz "Piazza Pulita"

MESAGNE - Cinque persone in carcere, nove ai domiciliari, tre divieti di dimora: è il bilancio del blitz degli agenti del commissariato di Mesagne. Nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio 2024, hanno dato esecuzione all'operazione "Piazza Pulita", per disarticolare un presunto giro di cocaina per la movida.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.