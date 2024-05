"Chiediamo lavoro, sviluppo e rispetto per un territorio che è stato sfruttato"

Sotto lo slogan "Riprendiamoci il futuro" in centinaia nella mattinata di oggi, venerdì 31 maggio, hanno sfilato sui corsi principali di Brindisi per difendere il diritto lavoro e e il futuro di famiglie e giovani. La manifestazione è stata organizzata da Cgil e Uil Brindisi: è partita da piazza Crispi (stazione ferroviaria) e si è conclusa in piazza Matteotti davanti alla sede del Municipio di Brindisi dove è stato chiesto un incintro con il sindaco Giuseppe Marchionna.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui