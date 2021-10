Incidente davanti all'ex opedale Di Summa: spavento per un ciclista 60enne

Dopo l’impatto con un’auto, è stato sbalzato sull’asfalto. Si sono vissuti momenti di apprensione per un ciclista brindisino di 60 anni che intorno alle ore 10:30 di oggi (giovedì 28 ottobre) è stato investito in piazza Di Summa, davanti all’ingresso dell’ex ospedale. Il malcapitato, vigile e cosciente, è stato subito soccorso da alcuni testimoni, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza con personale del 118. Successivamente è stato trasportato in ospedale. La dinamica è al vaglio della Pollizia Locale di Brindisi.