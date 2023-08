Cimitero aperto anche di notte, ma alcune zone quasi completamente al buio

Apertura straordinaria ferragostana in concomitanza con la processione notturna della Madonna dell'Assunta. Accese solo le lampade votive e qualche lampione: troppo poco per un'adeguata illuminazione di tutta l'area

Le uniche luci accese erano quelle delle lampade votive e di qualche lampione: troppo poco per un'adeguata illuminazione di tutta l'area. Si sono imbattute in uno scenario a dir poco tetro le persone che hanno visitato il cimitero comunale di Brindisi dalle 22 di ieri (lunedì 14 agosto) in poi, approfittando dell'apertura straordinaria notturna ferragostana disposta dal Comune di Brindisi. Ma alcune zone del camposanto, come dimostra questo video, erano immerse nelle tenebre. Senza la torcia del telefono cellulare, si andava a tentoni. Piuttosto alto il rischio di mettere un piede in fallo e fare un capitombolo.

L’amministrazione comunale ha deciso di aprire i cancelli dalle ore 22 di ieri fino alle ore 13 di oggi, in previsione anche della processione della statua della Madonna dell’Assunta, che da tradizione è stata portata in spalla dalla basilica cattedrale alla chiesa del cimitero, dove è arrivata intorno alle 6 del mattino.