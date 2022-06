"Cis Costa Adriatica, sono tutti progetti di altissima qualità"

BRINDISI - Oggi, martedì 28 giugno 2022, è una data storica per Brindisi: è stato firmato il Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) per la costa adriatica. Presente a Brindisi anche il ministro per il Sud, Mara Carfagna, che rivendica con orgoglio la tempistica, da gennaio 2022, con il quale il Cis Brindisi-Lecce è stato attivato. Sono 184 milioni di euro i fondi, che finanziano 37 progetti. Altri 47 sono stati ritenuti ammissibili e, se venissero repererite le risorse, potrebbero essere finanziati. Nel video le dichiarazioni del ministro per il Sud, Mara Carfagna, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.