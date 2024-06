Inizia la settimana del G7: città piena di forze dell'ordine

Per le vie di Brinsisi si vedono di continuo pattuglie della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza. Il piazzale Sant'Apollinare è pieno di furgoncini dei reparti anti sommossa, parcheggiati sulla banchina dove ormegga la nave da crociera "Mykonos Magic", per l'occasione trasformata in una caserma galleggiante, che nei prossimi giorni accoglierà le forze dell'ordine, per un totale di circa 2600 persone.

Anche il lungomare pullula di equipoaggi arrivati in tutta Italia. Nel porto interno, all'ombra del Monumento al marinaio, stazionano due pattugliatori della guardia di Finanza. All'imbocco del Seno di Levante, di fronte alla sede dell'Autorità di sistema portuale, ha mollato gli ormeggi un pattugliatore della Capitaneria di porto.

Questa è solo una piccolissima parte degli imponenti dispositivi di sicurezza che per una settimana faranno da cornice al summit del leader mondiali, in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnaza, con cena di gala che si svolgerà la sera del 13 giugno, presso il Castello Svevo.

