Coach Vitucci ambasciatore di Unisalento: "Sarà un motivatore anche per gli studenti"

Coach Frank Vitucci è fra gli ambasciatori di Università del Salento. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito oggi pomeriggio dal rettore Fabio Pollice, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso la sala universitaria di palazzo Nervegna. Con questa nomina il Senato accademico ha voluto valorizzare il ruolo dell’allenatore della Happy Casa Brindisi nel contesto delle sempre più numerose attività d’Ateneo in ambito sportivo.

Nel 2020/21 il coach è infatti entrato a far parte degli “esperti” del corso di laurea in “Diritto e management dello sport” conducendo seminari e partecipando a diverse iniziative istituzionali. Vitucci ha inoltre partecipato a numerosi incontri di orientamento promossi dal corso di laurea in “Scienze motorie e dello sport”, come testimonial ideale del connubio tra studio e preparazione fisica.

Alla cerimonia di conferimento del riconoscimento hanno preso parte anche il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il delegato alla Comunicazione Stefano Cristante e i direttori dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche Luigi Melica e di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali Ludovico Valli.