Antonio Tajani a Brindisi: "Marchionna sarà in grado di essere il sindaco di tutti"

Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ufficializzato che Brindisi ospiterà il vertice paneuropeo del corridoio 8. Il vice premier ha fatto tappa stasera (giovedì 25 maggio) a Brindisi, per sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Marchionna, leader della coalizione di centrodestra, in vista del ballottaggio con Roberto Fusco in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Il vice premier, accompagnato dal deputato Mauro D’Attis, ha incontrato i giornalisti davanti al comitato elettorale di Marchionna, in corso Garibaldi. Tajani ha affrontato le tematiche riguardanti lo stanziamento di circa 2 miliardi di euro da parte dell’Unione Europea per il rilancio delle zone devastate dall’alluvione in Emilia Romagna e le prospettive (molto remote) di intavolare una trattativa di pace fra Russia e Ucraina.

Inoltre si è soffermato su argomenti strettamente locali, come appunto la riunione dei ministri degli esteri di Macedonia del Nord, Romania e Bulgaria che si svolgerà entro l'estate con l’obiettivo di realizzare un comune corridoio di collegamento fra l’Adriatico e le regioni dell’Europa orientale, fino alla Bulgaria. Poi ha parlato di prospettive rosee per la base Unhrd di Brindisi, per la quale si prospetta un ampliamento, a partire da una nuova area di stoccaggio rientrante nella catena del freddo. Inevitabile una dichiarazione sul ballottaggio. Tajiani ha parlato di Marchionna come "un grande uomo mododerato, non di fazione, in grado di essere il sindaco di tutti".

Dopo il punto stampa, Tajani è stato ricevuto presso la sede di Confindustria Brindisi, situata proprio di fronte al comitato elettorale. Infine si è spostato verso piazza Vittoria, dove si è svolto un comizio.