Maradona, commozione al Napoli Club Brindisi: "Era uno di noi"

Alcuni minuti di raccoglimento in memoria del pibe de oro presso la sede del club in via Islanda. Il ricordo del presidente Picariello