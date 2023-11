Pista di ghiaccio, luminarie ed eventi natalizi: l’assessore Loiacono fa il punto della situazione

Quasi completata la pista in piazza Caroli. Sarà gratuita per diversamente abili e famiglie in difficoltà

E’ quasi completata la pista di pattinaggio su ghiaccio che animerà le festività natalizie nel centro di Brindisi. Prevista inizialmente per il prossimo fine settimana, l’inaugurazione è slittata ai primi giorni della prossima settimana per ragioni meteorologiche. Le raffiche di scirocco in arrivo domani, infatti, ostacolerebbero la formazione del ghiaccio.

L’iniziativa è stata presentata stamattina dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Brindisi, Luciano Loiacono, e da Marco Amatimaggio dell’agenzia “Posizione Note”, che si occupa del marketing per conto di “Intuazione eventi”, azienda specializzata con sede a Monopoli che realizza impianti analoghi in tutta la Puglia. La pista sarà di forma ellittica e avrà una superficie ghiacciata di circa 300 metri quadrati; a carico di Intuazione eventi ci saranno l’illuminazione della stessa, le luminarie natalizie sugli alberi, le polizze assicurative, la gestione dell’iniziativa e, infine, l’allaccio alla corrente elettrica e i relativi consumi.

“L’amministrazione comunale – dichiara l’assessore Loiacono - ha fortemente voluto la realizzazione della pista da pattinaggio sul ghiaccio che non solo consentirà ai brindisini di provare l’emozione di pattinare in una suggestiva atmosfera natalizia, ma costituirà un importante attrattore capace di far arrivare in centro tanti forestieri che potranno fare shopping: è un importante contributo al nostro commercio di prossimità; ringrazio le aziende del territorio che hanno voluto sostenere questa iniziativa”.

Il costo del biglietto sarà comunicato nei prossimi giorni. “Mi piace sottolineare – prosegue Loiacono – che sono previsti biglietti ridotti a favore di scolaresche ed associazioni, in giornate da concordare, nonché l’utilizzo gratuito della pista da parte dei diversamente abili e la concessione di ticket gratis per famiglie segnalate dai Servizi sociali dell’Amministrazione comunale”. In occasione dell’inaugurazione è prevista anche una esibizione dell’Asd Pattinatori Brindisi.

Intorno alla pista è prevista inoltre la realizzazione di un mercatino natalizio. A tal proposito l’amministrazione comunale è in attesa di risposte all’avviso per la ricerca di organizzatori, sempre senza oneri a carico del Comune, pubblicato nei giorni scorsi. Già arrivati i primi riscontri, invece, all’avviso per la ricerca di sponsor privati che dovranno finanziare le luminarie e gli eventi natalizi, fino al 7 gennaio: stesso giorno in cui è prevista la chiusura della pista.