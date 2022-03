Commissione pari opportunità: "Non vogliamo più aver bisogno di giornate come l'8 marzo"

Oggi, martedì 8 marzo, si è svolta una conferenza stampa a cura della Commissione per le Pari opportunità

Nella mattinata di oggi, martedì 8 marzo, presso la sala Guadalupi di Palazzo di città, si è svolta una conferenza stampa a cura della Commissione per le Pari opportunità per presentare e raccontare il lavoro svolto in questi mesi che si è concretizzato nella creazione di una rete che vede coinvolte le commissioni della provincia di Brindisi.



Hanno preso la parola la presidente della commissione del Comune di Brindisi, Anna Maria Calabrese e l’assessore con delega alla Pari opportunità del Comune di Francavilla Fontana, Sergio Tatarano e le presidenti delle Cpo dei comuni aderenti.



Hanno partecipato anhe le rappresentanti dei Comuni di Mesagne, Ceglie Messapica, Cisternino, San Vito dei Normanni.

Saluti da la consigliera di parità della Provincia di Brindisi Maria Elisabetta Caputo, il sindaco Riccardo Rossi e il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli.