Carceri: "Sovraffollamento anche a Brindisi, ma situazione migliore rispetto ad altre strutture"

Cinquantacinque detenuti si sono suicidati nel 2024 nelle carceri italiane, oltre a quattro agenti di polizia penitenziaria. I loro nomi sono stati letti stamattina (giovedì 18 aprile) presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, in occasione di una conferenza stampa tenuta dal presidente dell’Ente, Toni Matarrelli, e dal garante delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi, Valentina Farina. Analoga iniziativa si è svolta in contemporanea in altre città sede di carcere.

Nella casa circondariale di Brindisi non si sono registrati suicidi nei primi quattro mesi dell’anno. Matarrelli spiega che la struttura, grazie anche alla sinergia con L’Asl Brindisi e alle associazioni, vive una condizione migliore rispetto ad altre, ma la situazione non è rosea. Basti pensare che il carcere in via Appia ospita attualmente 206 persone, fra cui 4 over 65, a fronte di una capacità di 160 posti regolamentari. I detenuti con tossicodipendenza sono 150.

La conferenza dei garanti territoriali delle persone private delle libertà lancia un monito a livello nazionale. “La maggioranza dei detenuti - si legge in un comunicato - vive, per oltre 20 ore al giorno, in celle sovraffollate, dalle quali esce solo nelle ed. "Ore d'aria". Questo rappresenta, senza dubbio, una patente violazione dei principi e delle garanzie riconosciute dalla nostra Carta costituzionale e dall'Ordinamento penitenziario. Tale situazione non è insuperabile”.

“E’ necessario riempire di senso, il tempo della detenzione, offrendo più attività "trattamentali" (culturali, lavorative, sportive e ricreative). Le relazioni familiari e col volontariato devono essere potenziate anche con l'aumento dei colloqui, delle telefonate, delle videochiamate”.

L’associazione rimarca “l'assoluta necessità di personale specializzato (psicologi, educatori, psichiatri, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori linguistici) che dia ascolto ai detenuti e ne riesca a cogliere le ragioni di intollerabile sofferenza”. E poi “e’ necessario un maggior numero di misure alternative alla detenzione rendendo efficiente ed efficace la Giurisdizione di Sorveglianza, anche destinando maggiori risorse. In effetti, sono diverse migliaia i detenuti con una condanna definitiva inferiore o pari a tre anni di reclusione”.

La conferenza chiede “a tutti i Parlamentari norme specifiche ed urgenti, ed al Ministro di Giustizia provvedimenti concreti in tempi rapidi, in aderenza con le parole del Presidente della Repubblica che ha sollecitato: ‘interventi urgenti, anche per tamponare l'emergenza’”.

“Sin d'ora – conclude la Conferenza - siamo disponibili a incontri con il Ministro della Giustizia, le commissioni giustizia di Camera e Senato e l'Amministrazione penitenziaria per dare il nostro contributo di scienza ed esperienza alla risoluzione delle gravi problematiche che affliggono il carcere, le persone detenute”.

