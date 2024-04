"Legge bavaglio? si rischierà lo spaccio di ordinanze di custodia cautelare"

“Legge bavaglio o norma garantista?”: la domanda è stata il tema centrale di una tavola rotonda che si è svolta ieri pomeriggio presso masseria Torre Coccaro, nelle campagne di Fasano, in presenza del noto giornalista Massimo Giletti. Si tratta di un evento organizzato dalla Camera penale di Brindisi “Oronzo Melpignano”, dall’Unione camere penali e dall’Ordine degli avvocati di Brindisi.

La cosiddetta “legge bavaglio” è la legge delega promulgata lo scorso 21 febbraio che vieta la pubblicazione sulla stampa del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Ora il governo ha sei mesi di tempo per varare un decreto legislativo in linea con il principio fissato dalla legge. Nel frattempo, le regole di pubblicazione di stralci delle misure cautelari non cambiano.

Il tema è stato dibattuto dallo stesso Giletti, dall’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario nazionale di Unione camere penali italiane e dal giudice Maurizio Saso, presidente della sezione penale del tribunale di Brindisi.

Il confronto è stato moderato dall’avvocato Pasquale Annicchiarico, componente della Giunta Unione camere penali italiane. Sono intervenuti per indirizzi di saluto anche gli avvocati Giancarlo Camassa, presidente Camera penale Brindisi, Vito Melpignano, responsabile Pdc Unione camere penali italiane, Carlo Carrieri, consigliere Ordine avvocati Brinsisi e Mauro Blonda, componente Osservatorio progetto scuola Camera penale Brindisi.

