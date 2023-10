Quaderni, penne e compassi per le famiglie in difficoltà: l'iniziativa della Cisl - Anteas

Il sindacato ha iniziato la distribuzione di kit scolastici per studenti dalle scuole primarie agli istituti superiori

Sono numerose le famiglie brindisine che hanno difficoltà ad acquistare quaderni, penne, matinte e tutto l'occorrente per le attività scolastiche dei loro figli. L'Antea Cisl Brindisi ha pensato a loro, donando decine di kit che comprendono anche dizionari, righe, squadrette, compassi e altro ancora. L'iniziativa riguarda gli studenti dalle scuole primarie agli istituti superiori. La consegna dei pacchi è iniziata stamattina (lunedì 20 ottobre) presso la sede dell'Anteas Cisl Brindisi in via Giordano Bruno. Ne parla a Brindisireport il responsabile dell'associazione, Antonio Palmieri.