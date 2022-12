Cinque nuovi Cavalieri della Repubblica nel Brindisino: ecco chi sono

Cinque persone hanno ricevuto stasera (mercoledì 14 dicembre) l’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana conferita dal presidente Sergio Mattarella, per benemerenze acquisite nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nella carriera civile e militare. La cerimonia di consegna degli importanti riconoscimenti si è svolta presso il salone di rappresentanza di palazzo Montenegro, residenza istituzionale del prefetto di Brindisi. L’evento è stato presieduto dal prefetto Carolina Bellantoni, in presenza delle autorità civili e militari del territorio.

Gli insigniti con l’onorificenza di cavaliere sono: Gianluca Budano, presidente delle Acli della provincia di Brindisi; Gianfranco Catalano, maresciallo capo della guardia di finanza; luogotenente Cosimo D’Amone, comandante del Nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Taranto; capitano di fregata Pierfrancesco De Tommaso, ufficiale medico presso la stazione Aeromobili di Grottaglie; luogotenente Antonio Veccari, comandante della Sezione operativa del gruppo della guardia di finanza.