Porto, container per la security divelti dal vento: feriti guardia giurata e un finanziere

All’interno di un prefabbricato, andato a finire su una banchina, si trovava una donna in servizio presso un istituto di vigilanza. All’interno di un secondo gabbiotto, sbalzato a ridosso di un guardrail, si trovava invece un militare della guardia di finanza. Si è sfiorata la tragedia stanotte (sabato 5 novembre) presso il varco doganale di Costa Morena est, nel porto di Brindisi. Le violente raffiche di vento, una vera e propria tromba d’aria, hanno letteralmente fatto volare un paio di container utilizzati per le operazioni di security, proiettandoli a metri di distanza dal punto in cui si trovavano.

Sia la vigilantes che il finanziere, soccorsi da personale del 118, sono stati condotti in ospedale. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia e gli uomini della Capitaneria di porto. Va ricordato che le opere realizzate nell’ambito del circuito di security sono sotto sequestro da novembre 2018. Per questo, da allora, sono utilizzati dei prefabbricati. Il gabbiotto proiettato sulla banchina non è finito in mare per un soffio.