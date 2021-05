Contro gli infortuni e le morti sul lavoro: manifestazione a Brindisi

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In piazza Santa Teresa, di fronte alla Prefettura. Le riflessioni e le dichiarazioni di Antonio Macchia (Cgil), Antonio Baldassare (Cisl) e Simone Licchello (Uil)

BRINDISI - Una manifestazione contro gli infortuni e le morti sul lavoro. Si è svolta oggi (venerdì 28 maggio 2021) a Brindisi, in piazza Santa Teresa, di fronte alla Prefettura. La manifestazione era in contemporanea con eventi analoghi in molte piazze d'Italia. Nel video il punto della situazione e le dichiarazioni di Antonio Macchia (Cgil), Antonio Baldassare (Cisl) e Simone Licchello (Uil).