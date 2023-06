Il Corpus Domini tra devozione, arte e antichi mestieri: ecco l'Infiorata all'uncinetto

SAN PIETRO VERNOTICO - Un tappeto lungo quasi 25 metri e largo circa due, composto da migliaia di rose e fiori di lana realizzati con l'uncinetto, ha accolto, ieri, domenica 11 giugno, le celebrazioni per la solennità del Corpus Domini svoltesi a San Pietro Vernotico che ha visto la partecipazione di tutte e tre le parrocchie del territorio.

L'opera (interamente riutilizzabile) è stata ideata da un gruppo di parrocchiane della chiesa di San Giovanni Bosco e ha coinvolto decine di volontarie esperte di lavori manuali. Il tappeto è stato posizionato sulla scalinata della chiesa che si affaccia in via Don Pietro Cocciolo (ex via Firenze) ed è diventato una vera attrazione. Dal primo pomeriggio fino a celebrazioni concluse, in molti si sono recati sul posto per ammirarlo in tutta la sua maestosità.

Simbolo soprattutto di devozione, il tappeto all'uncinetto composto da fiori e rose, racconta anche storie di aggregazione, carità e sacrificio. La sua realizzazione ha richiesto grandi sforzi da parte dei volontari ma ha anche rappresentato un momento di unione e incontro tra generazioni. C'è chi, pur non sapendo lavorare a maglia, ha dato il proprio contributo acquistando solo i materiali necessari per la creazione dei fiori. Per devozione.

La processione del Corpus Domini, una delle solennità più sentite tra i credenti, è stata documentata da un drone pilotato da Raffaele Capone (qui il video completo).