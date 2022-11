All'ospedale "Perrino" di Brindisi un corso avanzato di ecografia nefrologica

Tre giornate formative (dal 7 al 9 novembre) con il patrocinio della Asl Brindisi e promosse dalla Sin, la società italiana di Nefrologia, in collaborazione con la Siumb, la società italiana di Ultrasonologia

BRINDISI - È in fase di svolgimento al Perrino il corso avanzato di Ecografia Nefrologica, articolato in tre giornate formative (dal 7 al 9 novembre) nella sala cinema del reparto di Pediatria e rivolto a 22 partecipanti, i primi selezionati su 400 domande pervenute. Patrocinato dalla Asl Brindisi e promosso dalla Sin, la società italiana di Nefrologia, in collaborazione con la Siumb, la società italiana di Ultrasonologia, l’evento è stato organizzato da Alessio Montanaro, dirigente medico dell'Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi dell'ospedale Perrino di Brindisi.

“L'ospedale Perrino – spiega Montanaro - ha avuto l'onore di ospitare questo corso di livello avanzato, che è stato preceduto da un corso base tenuto a Peschiera del Garda qualche mese fa. I colleghi qui presenti, successivamente, dovranno frequentare per qualche mese strutture di Nefrologia dove si effettuano le ecografie per ottenere alla fine del percorso di approfondimento un diploma di competenza nefrologica”.

Il Perrino non è nuovo a queste iniziative: negli anni l'ospedale ha accolto diversi medici che si sono formati nell'ecografia nefrologica. Questa è la seconda volta che Brindisi ospita questo corso avanzato: di mattina si svolge la parte teorica, con l'esposizione dei casi clinici di studio e le tecniche ecografiche; di pomeriggio si passa alla parte pratica con i pazienti che si sottopongono agli esami strumentali previsti.

Nel video Alessio Montanaro, responsabile scientifico del corso e dirigente medico Uoc Nefrologia e dialisi dell’ospedale Perrino.