Corsi di alta formazione: la Porsche alla ricerca di super tecnici

Presso la sede di Confindustria Brindisi è stato presentato stamattina (giovedì 1 ottobre) il corso per "Meccatronico per la Sperimentazione & Sviluppo nel settore Automotive”, parte di una collaborazione Nardò Technical Center – Porsche Engineering ed Its Cuccovillo nella realizzazione di un modello duale per l’alta formazione di 3° Livello, atto a formare super tecnici con competenze attualmente introvabili nel mercato del lavoro.

Sono intervenuti: la professoressa Lucia Scattarelli, presidente della Fondazione Its Cuccovillo; l’ingegnere Antonio Gratis, direttore generale Nardò Technical Center; l’ingegnere Pierpaolo Positano, head of engineering Nardò Technical Center; Gabriele Menotti Lippolis, commissario Confindustria Brindisi; Angelo Guarini, presidente Associazione Foris; professor Sebastiano Leo, assessore regionale Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale. Ha moderato l’ingegner Roberto Vingiani, direttore Fondazione Its Cuccovillo – Bari.