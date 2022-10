Come guidare una moto in sicurezza: sulle due ruote con i Brundisium Buck

Il 21 novembre è la giornata in ricordo delle vittime della strada, proprio per questo motivo l’associazione Brundisium Bucks, composta da un gruppo di amici con la passione per le moto, ha organizzato nel mese di novembre un corso di guida sicura in moto, realizzato con la Fmi, Federazione Italiana motociclisti. Il corso si terrà in due luoghi e tre date differenti, in modo tale da consentire a tutti gli appassionati di partecipare. Il 5, il 6 e il 27 novembre 2022, rispettivamente presso la concessionaria BMW il primo incontro e i restanti due presso l’Hotel Nettuno. Per maggiori informazioni contattare il Presidente Cristian D’Astore al 346 019 6614.