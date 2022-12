L'ultimo viaggio di Luigi: gli amici lo scortano in moto fino al cimitero

Gli amici lo hanno voluto scortare in moto fino al cimitero, accompagnandolo lungo via Brindisi nel suo ultimo viaggio. Nel pomeriggio di oggi (sabato 17 dicembre) si sono svolti i funerali di Luigi Marangio, il 18enne di San Pietro Vernotico deceduto ieri sera nel terribile incidente stradale sulla strada provinciale Brindisi-San Pietro Vernotico in cui ha perso la vita anche il 32enne Augustine Kona, originario del Ghana.

Le esequie si sono celebrate alle ore 16 presso la chiesa dei santi Angeli Custodi, in via Brindisi. Al termine della cerimonia, il carro funebre si è diretto verso il lato opposto di via Brindisi, dove si trova il camposanto. Dietro di esso si è formato un corteo composto da decine di motociclisti, scortati da due pattuglie della Polizia Locale (una in testa, l'altra in coda). Alcuni commercianti, al momento del passaggio del feretro, hanno spento le vetrine in segno di lutto.

Luigi era un grande appassionato di due ruote. Non solo moto ma anche bici. In passato aveva infatti praticato il ciclismo fra le file della "SalisBike", che lo ricorda così: "Quando apprendi che nel tragico incidente, fra i malcapitati, c'erano anche due ex ragazzi del ciclismo sampietrano, la notizia ti sconvolge". "Ad andare via - si legge ancora nel messaggio postato sul profilo Facebook dell'associazione - un ragazzo buono e molto educato. E' così che ti ricorderemo sempre...bravo, buono, rispettoso, educatissimo".