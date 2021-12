Corteo di moto in città per l'ultimo saluto a Nicholas

Un lungo corteo di scooter dietro al carro funebre. L’ultimo viaggio di Nicholas Di Mola è stato accompagnato dal rombo dei motori. Decine di amici lo hanno scortato dalla parrocchia San Nicola, al rione Paradiso, dove nel pomeriggio di oggi si sono svolti i funerali, al rione Commenda, dove il 19enne ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto la sera di lunedì (30 novembre).

Nicholas era un grande appassionati di moto. Lo testimoniano le foto pubblicate sui suoi profili Facebook e Instagram. Intorno alle ore 22:15 di lunedì era in sella a un T-Max quando si è scontrato con una Fiat 500 X condotta da una giovane Brindisina. Il violentissimo impatto è avvenuto all’incrocio fra viale Commenda e via Marche. La carovana di scooter è passata proprio lì dove Nicholas è sprofondato in un coma dal quale non c’era via d’uscita.

Il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di ieri (mercoledì 1 dicembre) nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nicholas abitava con i genitori e il fratello minore in un appartamento in via Torretta, al rione Paradiso. La facciata del condominio è tappezzata di manifesti funebri. Un’intera città si è stretta intorno alla famiglia, con messaggi di cordoglio che hanno inondato i social network. Il feretro è arrivato in chiesa intorno alle ore 15. La parrocchia non poteva contenere la folla che ha dato al ragazzo l’ultimo saluto. Una volta terminate le esequie, il carro funebre si è diretto verso il cimitero, mai perso di vista dai tanti amici di Nicholas.