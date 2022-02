San Valentino: le vie di Carovigno tappezzate di cuori e poesie

Carovigno, l’amore è ovunque! Si sveglia così oggi Carovigno: immersa nell’amore seminato per strade e piazze, un tripudio di bellezza in occasione di San Valentino. Rosso passione e passione nel fare accomuna un gruppo spontaneo di volontari che hanno in comune la propensione al bello in ogni sua forma, e che vedono nell’amore verso la propria città un punto indispensabile per la crescita della comunità.

Partendo dal centro storico, passando per il Castello Dentice di Frasso e Corso Vittorio Emanuele, decine e decine di cuori, poesie, musica, baci dalla cinematografia e dall’arte sono comparsi sui muri e sulle vetrine, sugli alberi e sospesi in aria. Amore come linguaggio universale che non ha forme, né colori, ma che si esprime in un flusso di emozioni diverse che attraversano il nostro vivere a tutti i livelli, partendo dal nucleo principale della famiglia, fino a coinvolgere l’amicizia, il rispetto tra popoli e culture e ovviamente l’amore di coppia.

Perché in fin dei conti l’amore è un concetto che prende mille forme, si incanala in ogni essere e ha una lingua tutta sua, comprensibile a chiunque decida di ascoltarla. A contribuire alla creazione di questa magica atmosfera un team tutto particolare, a partire dagli abitanti del Centro storico, passando per la compagine di #LibrinCastello che ha curato anche #lamaratonadellamore sui social, i ragazzi del Centro Diurno di Carovigno, Arci e il progetto Siproimi di Brindisi insieme ad una compagine di liberi cittadini.

Una vera e propria #guerrillalovers che ha reso il piccolo borgo di Carovigno tutto da passeggiare, mano nella mano, con l’amore ben saldo nel cuore!