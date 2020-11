Vigili del fuoco e 118 entrano in casa: artista trovato morto

Un amico è andato a portargli il caffè come tutte le mattine ma non lo ha trovato in piedi vicino la porta. Era nel suo letto immobile. Tragedia nella mattinata di oggi in via Lecce a San Pietro Vernotico. Raffaele Leone, 71 anni, conosciuto in paese per le sue doti artistiche, è stato trovato senza vita nella sua villetta. Un'abitazione piena di materiale di risulta che egli stesso aveva fissato al prospetto.

L'amico ha chiesto aiuto a un agente dell'istituto di vigilanza G4 che a sua volta ha allertato il 118 e i vigili del fuoco. Solo i pompieri sono riusciti a creare un varco per accedere all'interno dell'abitazione diventata inaccessibile a cause delle installazioni. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata sul marciapiede. Sul posto i carabinieri e gli agenti della Polizia locale.