“Corazzata” fra degrado e pista ciclabile contestata: il sopralluogo apre un caso politico

Per la seconda volta nel giro di tre giorni, un sopralluogo della commissione Ambiente del Comune di Brindisi apre un caso politico fra le file della maggioranza. Entrambi i sopralluoghi sono stati convocati dal presidente della commissione, esponente di Fratelli d’Italia, Roberto Quarta. Martedì scorso, oltre allo stesso Quarta, solo un esponente del centrodestra, il repubblicano Alessandro Miceli, aveva preso parte all’incontro che si è svolto presso la pista ciclabile in viale Aldo Moro.

Stamattina (giovedì 23 novembre) solo Ercole Saponaro (Lega) ha presenziato alla seduta di commissione convocata in via Carducci, al rione Paradiso, dove i consiglieri comunali hanno raccolto le lamentele di cittadini e commercianti sui disagi causati dalla nuova pista ciclabile e sullo stato di assoluto degrado in cui versa il mercato coperto della Corazzata.

La pista, finanziata tramite il bando Sisus all’epoca della gestione commissariale, costeggia il marciapiede lungo tutta via Carducci. Sempre nella zona della Corazzata, ma sul versane di via Egnazia, si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione della piccola area verde antistante alla parrocchia di San Nicola.

Il consigliere comunale Pierpaolo Strippoli (Movimento 5 stelle) fino a un paio di anni fa ha gestito la farmacia situata proprio fra via Egnazia e via Carducci. “I lavori – afferma Strippoli - hanno ridotto la carreggiata di quasi due metri. I parcheggi diminuiranno. I commercianti subiranno una riduzione dei clienti. Qui si rischia la chiusura delle attività commerciali e la desertificazione della zona”. Forti dubbi sull’efficacia della pista ciclabile: “Gli utenti degli ambulatori, dell’ufficio postale e della scuola – prosegue Strippoli - hanno difficoltà a raggiungere i luoghi. Nessuno ha niente contro le piste ciclabili, ma facciamole con criterio”. Mentre si svolge il sopralluogo, fra l’altro, comincia a piovere. Nel giro di pochi minuti il tratto di pista ciclabile corrispondente allo scivolo per disabili si allaga, diventando inaccessibile.

Ma a colpire è principalmente la situazione di degrado in cui versa il mercato coperto della Corazzata, dove tutte le attività commerciali hanno chiuso, ad eccezione di un bar. Lo scenario di incuria e trascuratezza è desolante. Il pavimento è disseminato di guano. Nei box che dovrebbero ospitare gli esercizi commerciali, si accumulano rifiuti. Dalla copertura si registravano infiltrazioni d’acqua piovana. “Pago l’affitto regolarmente – si sfoga il barista – per avere un servizio così pessimo. Le serrande non sono state cambiate. I bagni fanno schifo”.

Roberto Quarta, eletto presidente della commissione grazie ai voti dell’opposizione, prende nota dei disagi segnalati dai cittadini e non nasconde il suo stupore per l’assenza dei colleghi del centrodestra, ad eccezione di Ercole Saponaro, che due giorni fa non ha preso parte al sopralluogo in viale Aldo Moro solo per impegni personali.

“L’altro giorno si era verificata la stessa cosa. Da dubbio – dichiara il presidente della commissione Ambiente a BrindisiReport - oggi forse diventa una certezza che ci sia un problema serio. Non comprendo come si possa affiancare una situazione di attriti o di incomprensioni fra forze di maggioranza, boicottando una commissione che ci sta mettendo la faccia per ascoltare i problemi dei cittadini. Qualsiasi incomprensione politica non giustifica un’assenza così importante. Siamo governo di questa città. Siamo maggioranza e dobbiamo assumerci la responsabilità di affrontare questi problemi”.

Il consigliere Pasquale Luperti (Movimento Regione Salento) rimarca invece l’assenza dell’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Quarta. “Dovrebbe dimettersi – dichiara Luperti - perché tenta di non affrontare un argomento così delicato, sentito da tutta la popolazione di questo quartiere”.