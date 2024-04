Dema, incontro in Ministero: procedura di vendita per stabilimento brindisino

“Dema chiede aiuto alle Regioni per mandare le persone a casa? Non sarà possibile”. Il presidente della task force regionale per l’occupazione, Leo Caroli, è perentorio dopo il tavolo sul futuro del gruppo Dema che si è svolto stamattina presso la sede del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in presenza dei sindacati e dell’amministratore delegato del gruppo, che opera nel settore aerospaziale.

Il concordato per il rilancio della società ha ottenuto l’omologazione da parte del tribunale di Napoli e ora si avvieranno i procedimenti di pagamento dei creditori. Il gruppo ha inoltre annunciato la volontà di vendere la sede Dar (ex Gse) di Brindisi, dove la società possiede due siti, per un totale di circa 150 lavoratori. Lo spiega Leo Caroli, in una dichiarazione rilasciata al termine dell’incontro.

Il presidente della task force rileva una contraddizione e un cortocircuito nella richiesta di aiuto alle Regione, accompagnata da tale prospettiva per lo stabilimento brindisino. “Siamo pronti a fare la nostra parte insieme ai sindacati - spiega Caroli - per sostenere un piano di rilancio aziendale che possibilmente tenga unito il gruppo, che non chiuda nessuno stabilimento”

Caroli chiede inoltre che il gruppo investa in innovazione, ricerca, formazione e riqualificazione. “Tale operazione – prosegue - necessiterà di nuove collocazioni”. A tal proposito Caroli invita a guardare al bacino delle competenze ex Dcm (altra azienda nata a seguito del fallimento dell’ex Gse, dove decine di lavoratori, per anni, sono stati “parcheggiati” in cassa integrazione) “per recuperare quelle professionalità, oltre a consolidare quelle già operanti in Dar e in Dema”.

Fim Cisl: "Stanziati 10 milioni di euro per investimenti"

"Corre obbligo di esprimere apprezzamento sull'operato dell’azienda che – rileva il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Michele Tamburrano - ha permesso di raggiungere positivamente questo primo traguardo, per nulla scontato, mediante anche il supporto del Ministero e della Regione Piglia per il monitoraggio costante della situazione a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali".

Inizia così la seconda fase e precisamente quella di rilancio del gruppo che sarà possibile, anche grazie al consolidamento dei rapporti con i maggiori clienti.

«Abbiamo avuto modo di verificare nel corso degli ultimi mesi che l'azienda ha avviato una serie di investimenti – sottolinea Tamburrano - tali da dimostrare la volontà aziendale in tal senso. Sono stati stanziati infatti 10 milioni di euro per investimenti su macchine, infrastrutture e processi».

Relativamente alle due aziende brindisine, entrambe mostrano segno di ripresa in termini di produzione ed efficienza, seppure in Dar si continua a soffrire per problemi di approvvigionamento legati alla filiera dei fornitori. «L’azienda ha confermato la necessità di dare avvio alla procedura concorsuale di vendita del sito Dar, volta ad individuare eventuali nuove manifestazioni di interesse – aggiunge l’operatore territoriale Fim Cisl, Celestino Bruni - partendo come base economica dall'offerta vincolante già ricevuta da Italsistemi. Abbiamo chiesto ed ottenuto il mantenimento del tavolo ministeriale come garanzia di vigilanza su detta procedura e chiesto il supporto alla Regione Puglia nell'individuazione degli strumenti di ammortizzatori sociali e non per accompagnare l'azienda in questo processo di rilancio. La stessa si è resa disponibile e nei prossimi giorni si avvieranno i necessari rapporti per analizzare la questione. Condizione – conclude - necessaria è l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali del territorio brindisino».

La Fim Cisl, infine, ha manifestato l'importanza di mantenere l'intero gruppo sotto un’unica gestione e ha chiesto di mettere in campo tutte le soluzioni possibili a traguardare questo risultato.

