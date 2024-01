"Il deposito Gnl decreterà la fine del porto di Brindisi": la protesta

Cgil, associazioni e decine di cittadini si sono riuniti oggi, sabato 20 gennaio, per dire No, ancora una volta, alla realizzazione del deposito costiero di Gnl in località Costa Morena Est. Nel videoservizio i commenti di Antonio Macchia, segretario provinciale Cgil Brindisi; Roberto Fusco, consigliere comunale di opposizione M5s; Maria Ventricelli, Italia Nostra Brindisi e Doretto Marinazzo, presidente Legambiente Brindisi