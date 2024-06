G7, Marchionna: “Piano sosta per 2700 auto in vista del vertice”

La cena di gala che il 13 giugno si svolgerà presso il Castello Svevo, in occasione del G7, sarà allargata alla presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio permanente del Consiglio europeo. Lo ha annunciato il sindaco di Brindisi, Marchionna, a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro Piantedosi che si è svolto presso Palazzo Montenegro. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che saranno realizzati 2700 parcheggi nelle aree periferiche del capoluogo, in previsione dell'interdizione di oltre 2mila stalli nel centro cittadino.