Marchionna: "Questione quota rosa ha spiazzato FdI, chiuderemo in settimana"

Giuseppe Marchionna conta di chiudere entro la settimana la crisi politica che si è aperta oltre un mese fa. Mancano solo due tasselli per completare la giunta che è stata ufficializzata la scorsa settimana. Si tratta dei due posti destinati a esponenti di Fratelli d'Italia. Il sindaco di Brindisi è in attesa che il partito gli proponga un nome maschile e un nome femminile, nel rispetto degli equilibri dettati dalla parità di genere. Il primo cittadino ha fatto il punto della situazione a margine della cerimonia svoltasi stamattina per celebrarela fine dei lavori di messa in sicurezza della discarica di Micorosa.

