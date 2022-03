Transizione energetica, Rossi: “Il ministro Cingolani chiarisca i piani del governo”

Il sindaco Riccardo Rossi invita il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, a chiarire quali sono i programmi del governo rispetto al sito di Cerano, in vista di della dismissione della centrale a carbone Federico II. A margine di un’altra iniziativa che si è svolta in mattinata presso Palazzo Nervegna, il primo cittadino ha fatto il punto della situazione sulla transizione energetica. Il quadro, in realtà, è ancora estremamente confuso. L’idea dell’amministrazione comunale, condivisa anche dalle parti sociali, come emerso nel corso di un incontro svoltosi due settimane fa, è quella di puntare sulle energie rinnovabili, dando vita a una filiera produttiva collegata a questo settore.