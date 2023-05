Roberto Fusco: "Non abbiamo avuto il tempo di esporre bene la nostra proposta"

“Forse anche per il ridotto tempo della campagna elettorale, la proposta nuova di transizione ecologica che si portava avanti non siamo riusciti ad esporla bene”. Queste le prime dichiarazioni di Roberto Fusco, candidato sindaco del centrosinistra, dopo l’esito del ballottaggio in cui è stato superato dal candidato sindaco del centrodestra, Pino Marchionna.

“Probabilmente la nostra proposta – afferma Fusco - richiedeva più tempo per poterla esporre e farla comprendere a tutti. Abbiamo proposto un’accelerazione degli investimenti eco-compatibili e le situazioni o le si gestiscono o le si subiscono. La nostra proposta credo che sarò portata avanti”.

Alla domanda se resterà in consiglio comunale, Fusco risponde: “In genere rimango, si è ricevuta fiducia importante da parte dell’elettorato”. “Questa è una domanda a caldo. ci resterò”.