Esplosione in casa, il sindaco di Carovigno: "Comunità sconvolta dalla tragedia"

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, esprime il cordoglio della sua comunità per la tragedia che si è verificata alle prime luci di oggi (mercoledì 24 aprile) in via Salvatore di Giacomo, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita a seguito di un'esplosione provocata da una fuga di gas dalla bombola che alimentava la sua stufetta.

