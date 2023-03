"Dimissioni direttore Asl Brindisi: persona per bene, qua si gioca a Football americano"

FRANCAVILLA FONTANA - Prima di entrare a Castello Imperiali, a Francavilla Fontana, dove era atteso per un incontro politico, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è concesso ai cronisti presenti, rispondendo ad alcune domande. Sul tema "sanità", ha parlato delle dimissioni recenti del direttore generale dell'Asl di Brindisi, Flavio Maria Roseto. Dopo aver ricordato che è "una persona per bene", Emiliano ha spiegato le difficoltà che si incontrano rivestendo certi ruoli: "Si gioca a Football americano". Poi, a precisa domanda su una paventata chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Camberlingo, ha rassicurato: "Non chiuderà". Ma, allo stesso tempo, sulle tempistiche e sui lavori, ha detto di non avere un grado di dettaglio così approfondito. Dopo l'incontro coin i giornalisti, Emiliano è stato anche contestato da una donna francavillese, che ha detto di essere lì per "vigilare" sull'operato della politica proprio nei confronti del reparto citato sopra.