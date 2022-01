"Diritti negati, i lavoratori non meritano questo: è il momento di fare qualcosa"

BRINDISI - E' scesa in piazza l a Comunità Africana di Brindisi per chiedere con forza alle istituzioni, alla società civile, ma anche, in particolar modo, ai sindacati, interventi e soluzioni concrete adatte al superamento dello stato di emarginazione in cui versano i lavoratori extracomunitari. Chiedono maggiore rispetto, maggiore sicurezza sul lavoro e condizioni di vita dignitose per tutte le persone, senza distinzioni e discriminazioni, soprattutto, dopo la morte di due braccianti agricoli e il suicidio di un cittadino marocchino nel carcere di Brindisi. La manifestazione è in corso fino 19, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Brindisi. Nel servizio l'intervista a Drissa Kone, presidente della Comunità Africana.