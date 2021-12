Discarica nel seminterrato di condominio: dopo l'incendio, parte la bonifica

Il personale della ditta Ecotecnica, la ditta di Igiene urbana che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Brindisi, nella mattinata di oggi, lunedì 20 dicembre, ha avviato la bonifica del seminterrato trasformato in discarica del condominio sito al civico 24 di piazza Raffaello a Brindisi, dove nella sarata di sabato scorso è divampato un incendio che ha reso inagibili 12 appartamenti. Le fiamme hanno distrutto le tubazioni di gas e acqua. Il comandante della Polizia locale Antonio Orefice con i colleghi dell'ufficio Ambiente procederà con le indagini del caso per individuare il responsabile o i responsabili di questo accatastamento abusivo di rifiuti.