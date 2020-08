Discariche lungo la strada per Costa Morena: il biglietto da visita della città

Un’infinita distesa di rifiuti è il biglietto di visita della città, per i passeggeri appena sbarcati o diretti verso l’area di imbarco di Costa Morena Ovest. Nel video girato da un lettore si vede lo stato di incredibile degrado in cui versa la strada di accesso al terminal. Il guardrail che delimita l’area di sosta dei Tir è coperto in parte da cumuli di erbacce in cui si annidano ammassi di rifiuti di ogni tipo. All’ombra di alcuni salici giacciono, chissà da quanto tempo, grosse gomme da camion, circondate da centinaia di buste.

Le aiuole sono sommerse dalla spazzatura fino alla recinzione perimetrale dell’area parcheggio della stazione marittima privata. Lungo la strada che porta alla città, la situazione non migliora affatto. L’incuria e il degrado hanno raggiunto vette inenarrabili. Le centinaia di turisti che quotidianamente percorrono queste strade si imbattono in tale scenario. Si tratta di una situazione ben nota, su cui si sono già scritti altri articoli. Ma le cose, anziché migliorare, tendono a peggiorare.