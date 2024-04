Dopo un anno torna a funzionare la "Fontana dell'Impero" dedicata a Mussolini

Dopo circa un anno torna a funzionare la Fontana dell'Impero, uno dei monumenti simbolo della città di Brindisi sita ai piedi di piazza Santa Teresa. Su interessamento del consigliere comunale Roberto Quarta che a gennaio scorso ha attivato le procedure per il riprisino, la fontana oggi, venerdì 5 aprile, è stata restituita alla città in tutto il suo splendore.

"Oltre a ringraziare Angelo Schirosi per l’eccellente lavoro di revisione della pompa idraulica, un ulteriore ringraziamento alla ditta Teorema per il tempestivo intervento di pulizia dell’aerea antistante la fontana. Grazie a chi s’impegna per una città sempre più bella". Ha scritto Quarta su Facebook allegando le foto degli interventi. Nella mattinata di oggi la fontana in funzione ha fatto da sfondo a selfie di turisti stranieri.

