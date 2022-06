"Dopo due anni, finalmente celebriamo la Festa della Repubblica a pieno regime"

Le celebrazioni a Brindisi e le parole del prefetto, Carolina Bellantoni. Il suo pensiero va alla guerra in corso e ai profughi

BRINDISI - "La Repubblica è il faro di ogni cittadino". E' il pensiero del prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, nel giorno della Festa della Repubblica. Oggi, 2 giugno 2022, a Brindisi le celebrazioni, tra tricolore e inno nazionale. Nel video servizio, oltre alle immagini delle celebrazioni, anche le parole del prefetto Bellantoni, che ricorda come finalmente si sia tornati a celebrare questa festa "a pieno regime", dopo i due anni di pandemia. Il suo pensiero va anche alla situazione internazionale, con la guerra in Ucraina in corso.