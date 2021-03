Droga e furti d'auto, gli arresti dei carabinieri in città

BRINDISI - Gli elicotteri sorvolano Brindisi all'alba, le auto dei carabinieri sfrecciano per le vie della città. Sono state eseguite questa mattina (9 marzo 2021) due ordinanze di custodia cautelare da parte dei carabinieri. Un provvedimento è sato emesso dal gip di Lecce Alcide Maritati, l'altro dal gip del Tribunale di Brindisi Stefania De Angelis. Su richiesta, rispettivamente della Dda di Lecce e della Procura di Brindisi. Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata a commettere furti di autovetture, furto aggravato e ricettazione. Gli arrestati sono: Luigi Lorenzo (35 anni), Ciro Santese (49 anni), Gianluca Leuzzi (29 anni), Dario Gorgoni (34 anni), Marco Lavino (40 anni), Massimiliano Morleo (51 anni), Pierri Antonio (43 anni), Oronzo Lorenzo (55 anni).